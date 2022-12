Uomini e Donne | Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori | ecco il nome scelto per la loro bimba

...rapporti tra i sovrintendenti italiani e il Vaticano all' impegno fondamentale di curatrici... Ai funzionari italiani si affiancarono glidella "Monuments, Fine Arts, and Archives Program" (..."Abbiamo realizzato i 35 progetti previsti per il 2022 e ne abbiamo 132 da implementare. E stiamo mettendo tutta la nostra macchina, tutti i nostrie tutte le nostree il nostro servizio informatico al servizio del Paese per la realizzazione di questo grande progetto". Lo ha detto il presidente dell' Inps , Pasquale Tridico, ...Grosseto: La tradizione è stata rinnovata. Come ogni anno tutti gli uomini e le donne, che formano l' organizzazione del torneo Passalacqua, si sono ritrovati a tavola per scambiarsi gli auguri di buo ...Colpo di scena per tutti gli amanti di Uomini e Donne. Infatti in queste ore una delle coppie più amate si è detta addio: di chi si tratta.