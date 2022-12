Ultime Notizie – Manovra 2023 | Giorgetti | “Scenario complicato | massima responsabilità”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ”Rispetto allagià di per sée delicato che ereditavamo dalla pandemia, rispetto a quel quadro, ci sono altre due emergenze che in qualche modo si sono manifestate” che sono energia e inflazione. Così il ministro dell’Economia, Giancarloall’assemblea della Coldiretti, parlando della. ”La prima è quella dell’energia che ha raggiunto dei picchi incredibili l’anno scorso e rimane la sfida da risolvere”, ha spiegato il ministro. L’altra è una sfida ”che conoscevamo nel decenni passati e avevamo in qualche modo dimenticata e che si chiama da un lato inflazione, che è una brutta bestia, che era uscita dal vocabolario, e l’aumento dei tassi di interesse”. La situazione attuale implica dunque ”sul bilancio dello Stato una cautela e un’attenzione che deve essere ...