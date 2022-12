Ucraina | Russia installerà basi navali in due città occupate

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Kiev, 21 dic. (Adnkronos/Dpa) - Il governo dellaha annunciato l'intenzione di installarenelleucraine di Mariupol e Berdiansk, con l'obiettivo di migliorare il dispiegamento marittimo a cui oggi Vladimir Putin ha garantito sostegno finanziario illimitato. Il presidente russo ha detto in una riunione con i vertici delle Forze Armate che non ci saranno "restrizioni finanziarie". Il governo darà "tutto ciò che l'Esercito chiede", ha affermato, mentre l'offensiva lanciata a febbraio sull'sembra prolungarsi. Putin, infatti, ha pianificato di fornire droni a tutte le unità dell'esercito, non solo come metodo di attacco ma anche per raccogliere informazioni di intelligence, secondo l'agenzia di stampa Interfax. È possibile che "in un futuro molto prossimo" tutto il personale ...