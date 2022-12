Tiro a volo | il primo appuntamento internazionale della stagione sarà la Coppa del Mondo di Rabat

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo ila segno, anche ilstabilisce il calendarioin vista dell’imminente arrivo di gennaio 2023. Se gli specialisti di pistola e carabina affronteranno due Gran Prix ad aria compressa fra Slovenia e Croazia, quelli del trap e dello skeet effettueranno i loro primi spari in terra marocchina.a segno: confermate le prime due gare internazionali in Slovenia e Croazia Asi partirà subito forte, con una tappa didel– quella inaugurale – che inizierà il 13 gennaio e si prolungherà fino al 24 gennaio 2023. Il mese di febbraio invece prevedrà solo l’Asian Shotgun Cup, mentre a marzo la CdM offrirà una Doha, in Qatar, e un meeting a Larnaca. Foto: Lapresse

A Rabat si partirà subito forte, con una tappa di Coppa del Mondo - quella inaugurale - che inizierà il 13 gennaio e si prolungherà fino al 24 gennaio 2023. Il mese di febbraio invece prevedrà solo l'...Tecnico commerciale, era conosciuto nel mondo dello sport per i suoi successi nel: era un atleta della società sportiva Le Rondinelle Azzurre di Gambara.