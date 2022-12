Rideterminazione dei coefficienti | salgono le pensioni per il 2023 e il 2024

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Buone notizie per i pensionati. Dal primo gennaiosaranno aggiornati i divisori e idi trasformazione del montante contributivo per il calcolo delle. Con il decreto ministeriale del primo dicembre del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia, è stata effettuata labiennale deidi trasformazione del montante contributivo da utilizzare per il calcolo della quota contributiva delleper il biennio. I nuoviche tengono conto dell'età del pensionamento successivo a 56 anni e fino a 71 anni. Dietro a tale miglioramento, comunica l'Inps, c'è la riduzione della speranza di vita dopo l'aumento della mortalità dovuta al Covid. ...

L'Inps ricorda che con un decreto interministeriale (Lavoro e Mef) è stata effettuata la rideterminazione biennale dei coefficienti del montante contributivo da utilizzare per il calcolo della quota c ...Nel 2023 cresceranno i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo della pensione. La riduzione della speranza di vita dopo l'aumento della mortalità dovuta al Covid ha fat ...