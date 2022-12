Adnkronos

... il 2023 riserva un cartellone affollato di prime cinematografiche eprevede un maggior ... Perché quando il numero di abbonati èampio, i truffatori possono sfruttarlo maggiormente per i ...... con un leggero aumento nelle organizzazionipiccole (31%). È quanto emerge dalla ricerca Sicurezza IT: focus sul settore finanziario in Italia condotta da, azienda di sicurezza ... Kaspersky: più della metà dei dipendenti in Italia ritiene che i processi produttivi gestiti da robot saranno interrotti per settimane in seguito a un cyberattacco