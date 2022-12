Infinito Moonlit

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un mondo matematico, perfettamente misurabile, dove ogni elemento corrisponde a quantità commensurabili, è un mondo rassicurante, prevedibile. Ma che ne è della ricchezza non quantificabile che si annida fra un’idea razionalizzata e l’altra, che ne è di quella pienezza che, anzi, sostiene, come orizzonte di senso sempre presupposto e perciò sempre dimenticato, i nostri passi così certi e così calcolati? La protagonista di , nuovo romanzo di Sara Gamberini, sembra aver deposto tutta la teoria di assiomi geometrici che segmentano la realtà: un atto coraggioso, al quale non può che seguire una vita giocata fra lo spavento perpetuo e lo sforzo di accettare l’impermanenza del reale, fra l’ingenuo mendicare e altrettanto rassicuranti spiegazioni di ciò che si è e si fa e la benevola accoglienza della propria fragilità, della propria finitezza. Il linguaggio con cui Gamberini ci consegna i ...