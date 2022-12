GF VIP | Wilma Goich | l’ex marito Edoardo Vianello l’attacca | «Separati da 50 anni | ma parla sempre di me»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)continuano a stuzzicarsi da dentro a fuori la casa e viceversa. Dopo le ultime dichiarazioni sui presunti tradimenti della gieffina, il cantante è tornato are del loro matrimonio alle pagine di Nuovo Tv. Ma cosa ha detto? Leggi anche: GF VIP, George Ciupilan e la fidanzata Samara, il retroscena...

ilmessaggero.it

Gfgelosa di Daniele e Oriana Cosa ha detto a Sarah e Antonino. E in casa cala il gelo GFVip, Antonino Spinalbese e la verità su Belen: 'Ecco in che rapporti siamo e quando posso vedere ......del Grande Fratelloha spesso parlato di sua figlia Luna Marì e indirettamente anche della madre, nonchè sua ex compagna Belen Rodriguez. Antonino durante una chiacchierata con i gieffini... GF VIP, Wilma gelosissima di Daniele e Oriana: cosa ha svelato ad Antonino e Sarah. Cala il gelo Edoardo Vianello e Wilma Goich continuano a parlare l'uno dell'altra, ma cosa ha detto di recente il cantanteGf Vip 7 ultime news- Antonino Spinalbese, uno dei maggiori protagonisti della settima edizione del Gf Vip, ha sempre fatto e sta tutt'ora facendo impazzire le donne. Ma solo una è fissa nella sua men ...