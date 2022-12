Formia | auto cade nel canale e si ribalta

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– Nella mattinata di oggi, 21 dicembre 2022, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune diper il recupero di un mezzo. Sul posto, in località Santa Maria La Noce, la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Gaeta con il supporto di un’grù del Vigli del Fuoco di Latina, ha provveduto al recupero di una vettura capovolta in una zona impervia. Il veicolo risultava essere finito nel canalone a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la zona dicirca un mese fa. Sul posto anche la Polizia Locale diper le proprie competenze. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...