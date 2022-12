Elon Musk si ritira da Twitter | “Lascerò quando avrò trovato un sostituto abbastanza folle”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)annuncia le sue dimissioni da Ceo di: “non appenaqualcunoda assumere l’incarico” Il patron di Tesla sembra essere giunto ad un punto di non ritorno. Il, che da mesi sta facendo parlare molto di sè e del suo modo di reggere il timone di, ha deciso, almeno in apparenza, di dimettersi dalla carica di Ceo. Una decisione che sa ancora una volta di farsa: “Mi dimetterò da amministratore delegato non appenaqualcunoda assumere l’incarico“. Nelle scorse oreaveva lanciato l’ennesima ...

la Repubblica

Mi dimetterò da amministratore delegato di Twitter non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico". È quanto ha annunciato in un tweetsottolineando che una volta dimessosi guiderà i team per il software e i server della società. Due giorni fa lo stessoaveva lanciato su Twitter un sondaggio chiedendo agli utenti se ...... un tweet disembra contraddire questa politica. 'La condivisione casuale di link occasionali va bene, ma basta con la pubblicità incessante dei concorrenti gratuitamente" spiega. ... Elon Musk annuncia le sue dimissioni da ceo di Twitter Elon Musk sta cercando un nuovo Ceo per Twitter. Ad annunciarlo è la Cnbc che ricorda come il patron di Tesla aveva già precedentemente affermato che la sua posizione da amministratore delegato sarebb ...Elon Musk mantiene la parola: si dimette da amministratore delegato di Twitter , anche se per ora prende tempo. E' stato lui stesso a spiegarlo ...