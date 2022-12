"Condizioni aggravate". Pelé tiene in apprensione il mondo del calcio

Corriere della Sera

Dal Brasile non arrivano notizie confortanti sulledi O Rei Pelé, ledell'ex attaccante si sarebberoDal Brasile non arrivano notizie confortanti sulledi O Rei Pelé, ledell'ex attaccante si sarebbero. "......scoperta choc del tumore Ledi Gianluca Vialli, l'ex calciatore di Samp e Juve e dirigente della Nazionale, a cui nel 2017 è stato diagnosticato un tumore al pancreas , si sono, ... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate Pelé, ricoverato dallo scorso 29 novembre, tiene con il fiato sospeso il mondo del calcio: "Progressione della malattia oncologica e necessità di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiac ...Dal Brasile non arrivano notizie confortanti sulle condizioni di O Rei Pelé, le condizioni dell’ex attaccante si sarebbero aggravate Dal Brasile non arrivano notizie confortanti sulle condizioni di O ...