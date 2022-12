Calcio femminile | Champions League | Lione-Juventus 0-0 | pari a reti bianche e bianconere eliminate

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Serviva l’impresa allaWomen nell’ultimo turno della fase a gironi didi2022-2023. Ledovevano vincere sul campo delle campionesse d’Europa in carica delper ottenere la qualificazione ai quarti di finale. L’obiettivo non è stato centrato dal momento che il match al Parc OL è terminato 0-0. Uno score che sorride alche, come l’Arsenal (primo in classifica e dilagante contro lo Zurigo 9-1 nell’ultima sfida) approda ai quarti. La classifica del Gruppo C infatti sorride alle Gunners, prime con 13 punti, a precedere appunto l’OL con 11, mentre la Juve conclude la sua avventura continentale con 9. PRIMO TEMPO – Montemurro parte con un 4-3-3: Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Salvai, Boattin; ...

