Borussia Dortmund | Real in pole per Bellingham

Corriere dello Sport

... Jacopo Fazzini (Empoli), Matteo Gabbia (Milan), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Lorenzo Lucca (Ajax), Tommaso Mancini (Juventus), Filippo Calixte Mane (), ...Qui la faccenda si complica: saltata la pista Napoli che alla fine si è scoperto fosse veramente in lavorazione questa estate (alla fine la spuntò Simeone ), quella del, che ... Borussia Dortmund: a gennaio Haller potrebbe tornare in campo window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-73ecc483-bc13-8728-2748-784d1c2e18 ...Il Borussia Dortmund non ha mai offerto quelle cifre così alte che circolano”. Il contratto tra il club tedesco e il giocatore ha una scadenza fissata al 30 giugno 2023. Diverse squadre europee ...