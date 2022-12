Amadeus confessione su Sanremo 2023 | indiscrezioni su una presenza femminile

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel corso di una recente intervista,ha fatto delle confessioni inedite sul Festival di. La competizione canora più attesa di sempre è alle porte e fervono i preparativi per organizzare al meglio l’evento. Il conduttore, però, ha voluto fare qualche considerazione in merito alle presenze femminili che potrebbero accompagnarlo in questa avventura. Le confessioni disulle presenze femminili al Festival diCome ogni anno, a ridosso dell’inizio del Festival di, cominciano a trapelare sul webe informazioni in merito alle persone che saliranno sul palco del teatro Ariston. Non si parla solo di cantanti, ma anche di ospiti, co-conduttori e co-conduttrici. Ebbene, proprio in relazione a ...