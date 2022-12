Allenatori subentrati | Stankovic salverà la Sampdoria?

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il 6 ottobre, dopo un inizio di campionato con 2 pareggi e 6 sconfitte, Marco Giampaolo viene esonerato. Al suo posto lachiama Dejan. Il serbo ex-Inter arriva a Genova dopo circa 2 anni e mezzo eccezionali sulla panchina della Stella Rossa, per riportare punti preziosi a casa. Purtroppo, al momento, il tabellino di marcia, da quando è subentrato il nuovo allenatore, recita 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte. Certo, la squadra è ancora molto lontana dal potersi salvare, soprattutto guardando la velocità delle squadre in zona bassa classifica. Il percorso però è ancora abbastanza lungo dal non condannare i liguri e farli sperare in una seconda parte di stagione al livello della salvezza. Il giorno della presentazione dicome allenatore della. Da allora, il serbo ha portato in ...