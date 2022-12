Valditara annuncia lo stop ai cellulari in classe | ma ai più dev’essere sfuggita una perla

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nel bel dibattito sull’utilizzo o meno dello smartphone in, ai più deve essereuna. La circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, è arrivata infatti corredata dai risultati di una indagine conoscitiva della VII commissione del Senato e risalente a giugno del 2021 che, a detta del ministero, “ha evidenziato gli effetti dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione, memoria, spirito critico dei ragazzi”. Con la circolare poco cambia. Vigono le stesse regole che erano previste finora. Si concede di utilizzare i dispositivi se autorizzati dai docenti (anche perché la non autosufficienza digitale e di rete delle scuole è nota), ma l’indagine allegata fornisce un quadro importante della lettura di questo governo non solo sull’uso ...

