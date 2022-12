Trump deferito per l’assalto a Capitol Hill | “false accuse per impedire ricandidatura”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic – L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald, è statoal ministero della giustizia da una commissione parlamentare per i reati inscritti nell’indagine in corso suldel 6 gennaio 2021, tra cui: aver assistito o aiutato un’insurrezione, aver ostruito il Congresso nella certificazione della vittoria di Joe Biden, aver cospirato per renderedichiarazioni (al governo federale) e per frodare gli Stati Uniti. Oltre a lui sono stati colpiti dalla misura il suo ex avvocato e altri stretti collaboratori, inoltre, quattro parlamentari repubblicani saranno deferiti alla commissione etica della Camera. Persono “” Il tycoon ha reagito alla raccomandazione ...

è statoper quattro reati: 'Aver assistito o contribuito a organizzare un'insurrezione , aver ostruito il Congresso nella certificazione della vittoria di Joe Biden , aver cospirato ...- Con una mossa senza precedenti nella storia americana la Commissione parlamentare haal Ministero della giustizia per aver aiutato l'insurrezione a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021, ostruito la certificazione della vittoria di Biden e cospirato per frodare gli ... Assalto a Capitol Hill, Trump deferito per insurrezione e frode Trump grida al complotto: "False accuse per non farmi candidare, questa faccenda di perseguirmi è proprio come l'impeachment, mi vogliono mettere da parte" ...(LaPresse) - La Commissione della Camera dei rappresentanti Usa che ha indagato sull’insurezione del 6 gennaio 2021, l’assalto a Capitol Hill, ...