Torino | auto con quattro ragazzi si schianta contro un muro e prende fuoco | 18enne muore carbonizzato

Torino, auto con quattro ragazzi a bordo si schianta contro un muro: 18enne muore carbonizzato

TORINO – Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte a Caselle Torinese. Con altri tre amici era a bordo di una Ford Ka che, per cause in fase di accertamento, si è schiantata contro il muro di cinta di un'azienda. L'incidente è avvenuto intorno alle 2,30 in via Alle Fabbriche, a Caselle Torinese. I quattro ragazzi stavano tornando da una festa di compleanno.