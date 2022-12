Per ora Elon Musk fa finta di niente sul sondaggio che gli ha chiesto di dimettersi da capo di Twitter

Sport Mediaset

Commentaprimo La Serie A ancora in pausa dopo i Mondiali in Qatar e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 20 ...Opzione donnainvece non cambia. Negli emendamenti del governo non compare infatti alcuna modifica della misura che prevedeil 2023 la possibilità dell'anticipo pensionistico con un'età ... Juve, Pg Cassazione: "Per ora il processo resta a Torino" Al sondaggio avevano votato oltre 17,5 milioni di account e il 57,5 per cento aveva detto di essere favorevole alle ... di votare su alcune decisioni legate al social network. Nelle ore dopo l’esito ...L'aereo dei campioni del mondo è atterrato all'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires alle 2.40 ora locale (le 6.40 in Italia). Sulla pista l'autobus scoperto pronto per portare Messi e gli ...