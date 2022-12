Omicidio Sana Cheema | processati padre e fratello per omicidio politico

Bresciaoggi

Il processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia per l'diCheema può iniziare anche senza la presenza degli imputati che sono all'estero. I giudici hanno rigettato l'istanza di rinvio presentata dalla difesa all'inizio della prima udienza . ...Il processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia per l'diCheema può iniziare anche senza la presenza degli imputati che sono all'estero. I giudici hanno rigettato l'istanza di rinvio presentata dalla difesa. Il padre diCheema, uccisa ... Omicidio Sana, al via il processo al padre e al fratello La ragazza era stata uccisa nel 2018 mentre si trovava nella patria d'origine: in Pakistan assolti tutti gli imputati, ma in Italia è stato aperto un nuovo processo anche se i due uomini vivono all'es ...Il processo davanti alla Corte d'Assise di Brescia per l'omicidio di Sana Cheema può iniziare anche senza la presenza degli imputati che sono all'estero ...