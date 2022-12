Messi | «La coppa è anche di chi finora non l’aveva vinta | e di Diego che ci ha incoraggiati dal cielo»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Lionelcelebra la vittoria del Mondiale in Qatar con un messaggio pubblicato su Instagram a corredo di un video.racconta di aver sognato da sempre di essere campione del mondo e di averci provato fino alla fine. Parla dellacome del trofeo di tutti,di chinon era riuscito a vincerla. E ladiArmando Maradona, che ha incoraggiato l’Argentina dal. Di seguito il messaggio social di. “Da Grandoli fino ai Mondiali del Qatar sono passati quasi 30 anni. Sono stati circa tre decenni in cui la palla mi ha regalato molte gioie equalche tristezza. Ho sempre sognato di essere campione del mondo e non volevo smettere di provarci, ...

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo più di 36 anni dal Mondiale in Messico , ladel mondo è tornata nelle mani dell' Argentina :e compagni, nella finalissima vinta ai rigori contro la Francia in Qatar , si sono laureati campioni del mondo dopo una partita storica e ...... come nella maggior parte delle volte, era sul calcio e, prendendo spunto dalla presenza nella casa di una replica dellael Mondo, era stato chiesto a Maradona perchénon era riuscito ... Argentina, i campioni del mondo sono in patria: Messi con la coppa. Attesa per il corteo Salt Bae di nuovo al centro delle polemiche. Dopo il maxi conto da 161mila euro che ha scatenato i social, il macellaio più famoso del mondo è finito di nuovo nell'occhio ...Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Lionel Messi da record anche su Instagram. La foto festante con la Coppa del Mondo, pubblicata sul suo profilo, ha ottenuto il maggior numero di "like" mai ...