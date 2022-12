Messi batte l’uovo su Instagram | la foto con la coppa dei Mondiali è quella con più like in assoluto

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo la Francia, Leoha battutocon più “Mi piace” su. Lapubblicata dall’account ufficiale del calciatore con ladel Mondo in mano ha superato i 63 milioni die ha raggiunto il record. Si tratta del primo post che il campione ha condiviso dopo la vittoria. A detenere il record in precedenza era l’immagine di un uovo dell’account World record egg che la condivise con l’esplicito obiettivo di voler raggiungere il maggior numero disul social di Meta. «Stabiliamo insieme un record mondiale e otteniamo il post più apprezzato sundo l’attuale record mondiale detenuto da Kylie Jenner (18 milioni)!», si legge nel post in questione. Al momento,è fermo a 56,9 ...

