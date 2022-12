Le molestie in diretta a Greta Beccaglia

(Di martedì 20 dicembre 2022) A NOVEMBRE 2021 20 dicembre 2022 14:34 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...

Sul caso intervennero l'allora presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ("Mi auguro che le inaccettabiliintv siano perseguite senza esitazioni") e della Camera Roberto Fico,...A NOVEMBRE 2021 20 dicembre 2022 14:34 Leina Greta Beccaglia Molestie in diretta tv alla giornalista, condannato il tifoso viola La giornalista inviata di Toscana Tv, Greta Beccaglia, è stata palpeggiata durante la diretta: la polizia ha identificato il molestatore ...La giornalista sportiva era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina, all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021