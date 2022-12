Con il programma DS Certified | competenza e qualità

(Di martedì 20 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – SUV, berlina, benzina, diesel, ibrido plug-in o 100% elettrico, due o quattro ruote motrici, interni in tessuto, Alcantara o pelle, l’intera gamma DS è disponibile attraverso il marchio DS. Acquisto in contanti, con finanziamento e con noleggio a lungo termine, con permuta della propria , DS Automobiles offre soluzioni su misura per le esigenze individuali. Nata nel 2019, DSè attualmente presente in 10 paesi europei con unche continua ad espandersi con nuove garanzie e servizi esclusivi. Offre una selezione di modelli DS usati per consentire ai clienti di acquistare con completa fiducia e godere di servizi esclusivi, oltre a massimizzare i valori di rivendita. Ilriceve valutazioni di soddisfazione del cliente equivalenti a quelle delle auto nuove, con uno ...

