Calcio | Molinari Adise | ‘il 30 e 31 gennaio calciomercato allo Sheraton'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Altavilla Silentina, 20 dic. - (Adnkronos) - “La notizia che possa dare è che in estate abbiamo chiuso la sessione al Gallia, tornando ai fasti degli anni cinquanta, mentre il 30 e il 31saremodi Milano, come negli ultimi anni". Lo ha anticipato Claudio, vicepresidenteieri sera a margine del Festival delitaliano.

Tutto C

Il Gran Galà riservato ai migliori atleti deldella stagione calcistica 2021/2022, si ... Luigi LIGUORI Premio Alla Carriera: Claudio(ADISE) Top 11 SERIE A Portiere: Luigi SEPE Terzino ...Un autentico festival delche vedrà premiati personaggi di spicco del calibro di Paolo ... Luigi LIGUORIPremio Alla Carriera: Claudio(ADISE)Top 11 SERIE APortiere: Luigi SEPETerzino ... Molinari (ADISE): "Il 30 e il 31 gennaio il calciomercato allo Sheraton" Altavilla Silentina, 20 dic. – (Adnkronos) – “La notizia che possa dare è che in estate abbiamo chiuso la sessione al Gallia, tornando ai fasti degli anni cinquanta, mentre il 30 e il 31 gennaio sarem ...Non sorride alla Lupa Frascati la sfida di altissima classifica del girone G di Serie D con la capolista Sorrento, che ringrazia il rigore di Gaetani e in attesa della Paganese va a sette punti di van ...