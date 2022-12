Argentina | 4 milioni di tifosi in strada | calciatori portati via in elicottero

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ sempre più delirio per l’, i nuovi campioni del Mondo. La squadra di Scaloni è stata protagonista di una vera e propria impresa, nell’ultimo atto contro la Francia è arrivata una grande vittoria ai calci di rigore. L’uomo in più è stato ancora una volta Leo Messi, autore di una doppietta e del rigore trasformato nella lotteria finale. Il gol decisivo dal dischetto è stato di Montiel. Ie isi sono scatenati, continua la festa in. Una marea unama per la, secondo i media locali addirittura quattrodi. La squadra è stata costretta a ricorrere ad elicotteri per raggiungere il centro della capitale come era previsto dal programma dei festeggiamenti. Leggi anche MORTO TIFOSO ...

... 2.9sul Barcellona vincente e 3 - 1 finale in favore del Real Madrid. In occasione di Qatar 2022, Drake ha scommesso 1 milione sulla vittoria dell'ma, nonostante la vittoria dopo i ...Si stima che nelle città di tutta l', in un martedì prenatalizio, giorno trasformato in festivo dal Governo, si siano riversate in piazza oltre 5di persone. A Buenos Aires la festa ... Argentina, festa e caos a Buenos Aires: 4 milioni d persone in strada Le autorità argentine parlano di una trentina di feriti. Alcuni di loro sono stati trasportati in ospedale con traumi multipli per lo più dovuti anche a cadute da semafori o ponti. Una decina i suppor ...