Sci alpino | gigante maschile lunedì Alta Badia 2022 oggi in tv | programma | orari e streaming

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il, glie la diretta tv deldell’, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Secondo appuntamento sulla mitica Gran Risa di La Villa dopo ildi ieri vinto da Braathen. Si parte questa mattina,19 dicembre, alle ore 10 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. SEGUI LA DIRETTA IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa insu Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.

A vigilare sul rispetto delle regole sulle piste daci sono gli operatori di polizia che sono ... il soccorso, con le altre forze di polizia ed enti privati. Redazione g. c.PROGRAMMA GIGANTE ALTA BADIA 2022 LUNEDI' 19 DICEMBRE: 10.00 Gigante maschile in Alta Badia, prima manche 13.30 Gigante maschile in Alta Badia, seconda mancheShiffrin è magica anche in Super G a Sankt Moritz: rivivi la sua vittoria video VIDEO SCI ALPINO FEMMINILE - SANKT MORITZ - Mikaela Shiffrin era stata brillante nelle due ...Gli altri sei azzurri in startlist saranno Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle, Tommaso Sala e Tobias Kastlunger. La prima manche partirà alle ore 10.00 con Kranjec che ...