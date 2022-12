Ranking WTA | 5 italiane in top 100 | Bronzetti chiude il 2022 col best

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una sola variazione di rilievo per le prime dieci tennistenella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che è stabile sulla ...

SPORTFACE.IT

Alle sue spalle posizione chiude la stagione con il "best" Lucia Bronzetti, numero 54, che grazie alla semifinale nel125k di Limoges, l'ultimo dell'anno, guadagna tre posizioni rispetto ...Ilaggiornato a lunedì 19 dicembre 2022 . Ecco come si presenta la classifica del singolare femminile. Le top players sono ferme ormai da un mese e mezzo, ma qualcosa si muove nelle retrovie. ... Ranking Wta aggiornato a lunedì 12 dicembre: top-ten invariata ... Alle sue spalle posizione chiude la stagione con il “best ranking” Lucia Bronzetti, numero 54, che grazie alla semifinale nel WTA 125k di Limoges, l’ultimo dell’anno, guadagna tre posizioni rispetto a ...Il ranking WTA aggiornato a lunedì 19 dicembre 2022. Ecco come si presenta la classifica del singolare femminile, a stagione conclusa.