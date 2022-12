Putin oggi incontra Lukashenko Vogliono organizzare un possibile attacco da Nord all' Ucraina?

Sky Tg24

Il presidente russo, Vladimir, saràin Bielorussia per incontrare il presidente Alexander Lukashenko. Si tratta della prima visita del presidente della Federazione russa in Bielorussia dal 2019. Per il comandante delle ...a Minsk: per convincere Lukashenko Il presidente russo Vladimirsaràa Minsk, in Bielorussia, in una "missione di guerra" per esortare il suo stretto alleato, il presidente Alexander ... Guerra Ucraina Russia, news. Mosca, raid ucraini su Belgorod: uccisi due civili Per il comandante delle forze ucraine, Serhiy Nayev, i colloqui serviranno sicuramente a discutere "di un'ulteriore aggressione contro l'Ucraina..." ...Lo ha dichiarato il presidente del Paese, Volodymir Zelenski, in risposta all’annuncio del presidente russo Vladimir Putin di recarsi a Minsk alla ricerca di un secondo fronte di guerra. “La ...