Mihajlovic | perché Zeman non va al suo funerale

RaiNews

Roma si è fermata per l'ultimo saluto a Sinisa. Senza distinzione di colori e non sololo sfortunato ex giocatore e allenatore serbo, ucciso il 16 dicembre dalla leucemia dopo tre anni e mezzo di strenua lotta, aveva indossato ...Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davantinon riusciva a dirmi di no". La Marzoli ... La toccante lettera della figlia di Sinisaal padre morto Mihajlovic: la camera ardente in Campidoglio, in migliaia per l'ultimo saluto al grande calciatore