La manovra cambia ancora | alta tensione alla Camera Ecco tutte le misure | dai pos ai mutui

Agenzia ANSA

Nonla stretta introdotta in: l'anticipo pensionistico sale a 60 anni, riducibile di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, ed è solo per tre categorie di lavoratrici (...Nonla stretta introdotta in: l'anticipo pensionistico sale a 60 anni, riducibile di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, ed è solo per tre categorie di lavoratrici (... Il Governo delinea la manovra, rinegoziazione mutui fino a 200mila euro Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Fino a poche settimane fa, l aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75 sembrava una chimera, ora sta per diventare realtà". Lo ha detto Licia ...Il governo ha presentato un emendamento alla legge di bilancio sugli aumenti decisi in precedenza per il 2023: cambia il prezzo di sigarette e tabacco che costerà 48 milioni di euro alle casse dello S ...