Istat | calo inarrestabile dei primi figli | -34% rispetto al 2008 Forte impatto del Covid sulle nascite

(Di lunedì 19 dicembre 2022)alnati in Italia nel 2021 sono il 34,5% in meno, ovvero 186.485, e rappresentano il 46,6% del totale dei nati. I primogeniti sono il 2,9% in meno sul 2020 (-5.657) e ilprogressivo eè iniziato 14 anni anni fa. E non si è mai fermato. E da allora anche idi ordine successivo al primo sono diminuiti del 26,8%. A rivelarlo è il rapporto sulla Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2021 dell’, che traccia il profilo di un Paese dove nascono sempre meno bambini e dove il livello di fecondità delle donne tra 15 e 49 anni è valutato con un valore medio di 1,25(1,24 nel 2020), in lievissima ripresa dopo un lungo periodo di diminuzione in atto dal 2010, quando ...

Il Sole 24 ORE

E' ancora un record negativo per la natalità : nel 2021 i nati sono scesi a 400.249 , facendo registrare undell'1,1% sul 2020 ( - 4.643 unità). Dal 2008 le nascite sono diminuite di 176.410 unità ( - 30,6%), attribuibile per la quasi totalità alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (314.Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall'. "Se ildelle nascite era atteso e previsto per il 2021, in considerazione dell'emergenza Covid, i dati sul 2022 sono ... Istat, ancora record per il calo delle nascite. Nei primi 9 mesi dell’anno 6mila in meno rispetto al ... Nel 2021, le nascite della popolazione residente in Italia sono statali 400.249, circa 4.500 in meno rispetto al 2020 (-1,1%). Lo afferma l’Istat all’interno del suo rapporto su Natalità e fecondità r ...(Teleborsa) - E' ancora un record negativo per la natalità: nel 2021 i nati sono scesi a 400.249, facendo registrare un calo dell'1,1% sul 2020 (-4.643 unità). Dal 2008 le nascite sono diminuite ...