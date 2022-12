Furto aggravato e detenzione di suini in assenza di marchio auricolare | denunciato un 62enne

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Stazione Carabinieri Forestali di Mirabella Eclano ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, un sessantaduenne di Gesualdo resosi responsabile die detenzioni diindi. In particolare, la Polizia Giudiziaria, durante un controllo inerente alla diffusione di malattie animali, ha accertato che il soggetto, in un recinto di circa 200 metri quadrati situato in un’area di sua proprietà, deteneva illecitamente cinque cinghiali di colore nero e marrone di circa 50 kg ed un suino, privi di sistemi di identificazione. I militari hanno riscontrato che gli animali sono stati prelevati furtivamente dal loro habitat naturale, epertanto, sono stati posti sotto sequestro penale ed è stata elevata una ...

