Francesco Totti in Qatar con il figlio Cristian | Noemi Bocchi lo aspetta

In piazza ci sono anche molti calciatori: Gigio Donnarumma ,, Daniele De Rossi oltre a Salsano, Lombardo, Marchegiani, Stankovic, Jugovic, Iachini, Fiore, Corradi, Sereni, Orsi, Juric,...Leggi Anchee Noemi Bocchi, ecco l'albero di Natale nella nuova casa A tavola con le vecchie glorieanche in Qatar sfodera tutta la sua simpatia. A tavola con le vecchie glorie ha ...Il mondo del calcio saluta Sinisa Mihajlovic ai funerali a Roma: a fare per primi ingresso in chiesa i giocatori e la dirigenza del Bologna del tecnici Thiago ...L’uomo ha riservato accuse poco carine nei confronti della fidanzata di Francesco Totti la quale non ha potuto fare a meno di replicare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio. Sebbene siano ...