Con Filumena Marturano su Rai Uno ritorna il teatro di Eduardo De Filippo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Due star della fiction italiana sono in tv per uno dei drammi teatrali più celebri della tradizione napolenata. La "nuova"è Vanessa Scalera

Napoli da Vivere

Il nostro incontro col regista diMarturano, che ha parlato del film Rai insieme a Massimiliano Gallo e Vanessa ...Le chiediamo se sia stata spaventata dal confrontoqueste grandi artiste e sepossa considerarsi ad oggi una femminista : 'Quando mi è stato proposto questo ruolo un po' di ansia mi è ... Massimiliano Gallo su RAI 1 con Filumena Marturano, il capolavoro ... Due star della fiction italiana sono in tv per uno dei drammi teatrali più celebri della tradizione napolenata. La "nuova" Filumena è Vanessa Scalera ...Francesco Russo su Rai Uno martedì alle 21,25 L’attore sammaritano nelle vesti del figlio idraulico in “Filumena Marturano” e a ...