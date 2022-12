Bruno Vespa scalza Amadeus dall’access di Rai 1 per la prima intervista in tv al premier Giorgia Meloni

(Di lunedì 19 dicembre 2022)(Foto US Rai) “Al posto tuo c’è”.“annuncia” ade al pubblico di Rai 1 che mercoledì 21 dicembre, dopo il Tg1 delle 20, non ci sarà Soliti Ignoti ma lain tv ada quando è Presidente del Consiglio. “L’abbiamo fatto nel 2011 con Mario Monti e lo ripeteremo quest’anno” ha dichiarato, intervenuto ieri sera nello speciale di Soliti Ignoti dedicato a Telethon. Dalle 20.35, per circa 35 minuti, mercoledì il conduttore e giornalista intervisterà dunque laa meno di due mesi dalla nascita del suo Governo. A seguire, dopo il tv movie Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il ...

Libero Magazine

Il governo lascia che a occuparsi di Rai, a nome suo, sia l'attuale ad nominato da Draghi. In arrivo una striscia perdopo il Tg1 Il governo Meloni aveva due possibilità: occuparsi o non occuparsi di Rai. Ha scelto la terza: lamentarsi di chi la sta amministrando a suo nome. L'idea del governo è che 'l'...Prima intervista a Giorgia Meloni in tv da quando è Presidente del Consiglio , a farla sarà il giornalista e conduttore di Porta a Porta. Ad annunciare l'attesissimo incontro tv è lo stessoche, intervenuto ieri sera nello speciale di Soliti Ignoti dedicato a Telethon e condotto da Amadeus , ha dichiarato: "Al ... Meloni sceglie Vespa per il debutto in tv da premier: salta Amadeus Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nelle tre puntate settimanali del m ...Il governo lascia che a occuparsi di Rai, a nome suo, sia l'attuale ad nominato da Draghi. In arrivo una striscia per Bruno Vespa dopo il Tg1 ...