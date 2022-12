Basket – Stop a Firenze per la Stella Azzurra Roma

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) – Dopo il successo casalingo contro la Pallacanestro Vigarano, non arriva un secondo risultato utile consecutivo per prolungare la striscia vincente per laimpegnata a, contro le padrone di casa della Pallacanestro Femminile; le capitoline escono infatti sconfitte dal Pala San Marcellino per 83-61. Le toscane partono meglio, trascinate dalla rientrante Anna Capra, provando a staccare le capitoline dopo le prime battute di equilibrio, chiudendo avanti per 21-11 il primo quarto. La reazione delle nerote però non manca, con la freschezza del collettivo di coach Jonata Chimenti a rifarsi sotto, con Brzonova e Nikolic in evidenza, fino al -4 del 37-33 con cui le due squadre vanno al riposo. La situazione di equilibrio fra le due squadre resta tale ...