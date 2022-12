Agguato a Milano | ucciso a colpi di pistola il titolare di un bar al Corvetto

SardiniaPost

Si chiamava Ruiming Wang, il cinese di 35 anni ucciso all'interno del proprio bar a, in via Bessarione 42. Secondo quanto riferito dalla questura, il locale era già stato sottoposto alla sospensione della licenza per tre volte tra il 2014 e il 2018 su ordine del questore. I ...Il proprietario cinese di un bar di via Bessarione, nel quartiere Corvetto di, è stato ucciso in un. Diversi i colpi di arma da fuoco esplosi da un killer. Sul caso indaga la sezione Omicidi della Squadra Mobile, che sta cercando di ricostruire la dinamica e i ... Agguato a Milano, ucciso il titolare di un bar - sardiniapost Si chiamava Ruiming Wang, il cinese di 35 anni ucciso all'interno del proprio bar a Milano, in via Bessarione 42. Secondo quanto riferito ...MILANO (ITALPRESS) – Il proprietario, di nazionalità cinese, di un bar nel quartiere Corvetto del capoluogo lombardo, è stato ucciso in un agguato. Diversi i colpi di arma da fuoco esplosi da un ...