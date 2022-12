Sofia Goggia | “So di aver fatto qualcosa di incredibile Tomba? Irraggiungibile”

Agenzia ANSA

Terzo posto a 40 centesimi dalla Shiffrin per la francese Romane Miradoli al primo podio stagionale, quarta la svizzera Michelle Gisin e quinta la campionessa bergamascache con la mano ...Dopo un secondo posto e una straordinaria vittoria in discesa libera sulle nevi di Sankt Moritz , perè arrivato un altro ottimo risultato con il quinto posto nella gara del Super - G . Un fine settimana pazzo, dove la sciatrice bergamasca ha dovuto affrontare un brutto infortunio alla ... Impresa di Sofia Goggia, vince con la mano rotta a St. Moritz Dopo un secondo posto e una straordinaria vittoria in discesa libera sulle nevi di Sankt Moritz, per Sofia Goggia è arrivato un altro ottimo risultato con il quinto posto nella gara del Super-G. Un ...Dopo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG di cdm di St. Moritz sulla pista Corviglia che tanto le piace.