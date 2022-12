RISULTATI | RevPro “Uprising 2022” 17 12 2022

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 dicembre 2022) Idello Show andato in scena Sabato a Londra:Sabato 17 Dicembre – Londra (UK)Undisputed British Cruiserweight Title Four Way Elimination MatchRobbie X batte Dan Moloney, Luke Jacobs (c) e Will Kaven (17:03) e diventa Nuovo Campione!!! Southside Women’s Title MatchDani Luna batte Kanji (c) (11:32) e diventa Nuovo Campione!!!Undisputed British Tag Team Title Street FightGreedy Souls (Brendan White & Danny Jones) (c) battono Sunshine Machine (Chuck Mambo & TK Cooper) (16:09) e mantengono i Titoli -Zack Sabre Jr. batte Leon Slater (17:26)Undisputed British Heavyweight Title MatchThe Great-O-Khan batte Zak Zodiac* (c) (15:42) e diventa Nuovo Campione!!! -Michael Oku ...