Nomadi digitali | i gadget da regalare a Natale per viaggi hi-tech

(Di domenica 18 dicembre 2022) Leggeri ma connessi. Che sia uno di lavoro o per diporto (ma sono separati ormai?), ci sonoche non possiamo non avere per restare sempre in contatto. Ogni tanto, però, schiacciate "Off"

Il Post

... ossia da remoto e con orari flessibili, sono emerse alcune nuove categorie di lavoratori e lavoratrici , tra cui quella dei "digital nomads", '' - ossia chi, rinunciando ad avere una ...... tra piste da sci e mercatini natalizi, quest'autunno in molti, soprattutto pensionati o, si stanno preparando per raggiungere mete più calde. Forse anche per contrastare il caro ... Che vita fanno i “nomadi digitali” di Rita Maria Stanca Poter lavorare connessi dalla spiaggia o lasciarsi illuminare dal sole che tramonta all’orizzonte di una montagna durante una call in video streaming non è più un sogno o prerogat ...Leggeri ma connessi. Che sia un viaggio di lavoro o per diporto (ma sono separati ormai), ci sono gadget che non possiamo non avere per restare sempre in ...