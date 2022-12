Today.it

leggi anchepezzotto in arrivo, la Guardia di Finanza sanziona i clienti delle Iptv: ecco di ...il 20 dicembre è stato fissato lo spegnimento delle trasmissioni Mpeg2 e molto cambierài ...Si stringe intanto sul pos,cui si valuta una riduzione della soglia da cui scattano leda 60 a 30 - 40 euro: "Nelle prossime ore troveremo una soluzione", assicura il ministrogli ... Multe per i "No Pos" e condono fiscale: retromarcia del Governo Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti in via Mariano Stabile a Palermo. Un automobilista li ha colpiti perché i due vigili gli avevano fatto notare che non poteva parcheggiare in zo ...La nave di Sos Mediterranée ha levato l'ancora da Marsiglia per il suo ventiquattresimo viaggio. Prima tappa in Spagna per i rifornimenti, poi ...