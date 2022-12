Manovra | corsa contro il tempo Meloni | ' Ci stiamo confrontando con Ue su soglia Pos'

(Di domenica 18 dicembre 2022) - 'Se non ci fossero margini per innalzare il limite, troveremo altra soluzione per esercenti', afferma la premier. Attesa per l'intervento del ministro Giorgetti in Commissione Bilancio della Camera

contro il tempo. Minime a 600 euro per gli over 75, stralcio delle multe, aiuti per chi compra casa green e proroga del Superbonus Luca Monticelli 18 Dicembre 2022 Manovra, è corsa contro il tempo. Meloni: "Stiamo trattando con l'Ue" sulla soglia per il pos Il battesimo del fuoco non sta andando secondo gli auspici per il centrodestra: dalle opposizioni non c'è stato nessun ostruzionismo, i ritardi e la ...Manovra: Forza Italia la spunta sull'aumento delle pensioni minime a 600 euro. Arriva anche il bonus case green: di cosa si tratta.