LIVE Biathlon | Mass start femminile Le Grand-Bornand in DIRETTA | 3 5 per Vittozzi al primo poligono | zero per Wierer che è vicina al gruppo di testa

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 12.10 14:31 Altri due errori pera terra, sono quattro in tutto. Lisa esce dalla seconda serie in ultima posizione a 1’45”. 14:31 Sbaglia Simon,perin quinta posizione preceduta da E. Oeberg, Tandrevold, Hauser e A. Chevalier. 14:29 Secondoe ultima serie a terra. 14:27 Ai 4.5km sempre la norvegese Tandrevold a imporre un ritmo sostenuto. Neldici sono 3 francesi e 2 svedesi;10a con un distacco di 10? e29a a 56? perde 6 secondi rispetto all’uscita del...

OA Sport

13:01 In grande difficoltà gli svedesi, con Ponsiluoma 26° e Samuelsson 30°. 12:59 La classifica di specialità coincide con quella di oggi all'arrivo, essendo la prima mass stagionale. Giacomel nella ...Ci sarà inoltre l'IBU Cup di. OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 18 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ... LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand-Bornand 2022 in DIRETTA: Magnusson a sorpresa in testa davanti a Persson, sesta Vittozzi, Wierer fuori dalle dieci La diretta testuale della mass start maschile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale della mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...