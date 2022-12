L' Argentina di Messi campione del mondo

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - L'delal termine di una delle finali più emozionanti di sempre, decisa ai rigori. L'Albiceleste si era portata sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol disu rigore al 23' e Di Maria al 36', poi la rimonta firmata in 97 secondi da Mbappé, che accorcia dal dischetto all'80' e sigla il 2-2 all'81'. Ai supplementari l'rimette la testa avanti, conancora a segno al minuto 109, ma al 118' Mbappé fa tripletta su rigore per il 3-3. Dal dischetto segnano ancorae Mbappé, poi gli errori di Koman e Tchouameni per i Bleus fino al penalty decisivo di Montiel.

Messi ce l'ha fatta: Argentina campione del Mondo! Francia sconfitta ai rigori
Mondiali Qatar 2022: la finale più bella della storia. Dopo il 2-2 dei regolamentari e il 3-3 dei supplementari, i tiri dal dischetto premiano l'Albiceleste. Leo ora è come il mito Maradona ...