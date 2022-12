Grande Fratello Vip 7 | un concorrente nei guai | “Ho le prove di tutto”

Leggi su inews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) . La sua avventura nel reality è a forte rischio C’è chi passa dai reality per rilanciare la sua immagine, chi per farsi conoscere meglio e chi li sceglie come lavoro. Chiedere a Luca Onestini per una conferma, perché il 29enne bolognese nella L'articolo proviene da Inews24.it.