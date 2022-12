È morta Rosella Rota | è stata opinionista del popolo al Grande Fratello Vip

(Di domenica 18 dicembre 2022). La donna èper una sola puntata l’del(insieme a sua sorella Adriana) nel corso della scorsa edizione delVip. A darne l’annuncio è stato Luca Vismara, suoamico, con un post su Instagram. “Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri “reality” in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore. Alla fine, non siamo mai stati così diversi. Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuoreper quei pochi che sanno decifrarci. Seil’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Unpezzo ...

ilGiornale.it

Neanche un anno dopo il suo arrivo, fu trovatanel suo letto, con una statuetta della Madonna in mano e il crocifisso della professione religiosa al collo. In effetti,era spesso ...I ragazzi facevano parte di una cooperativa per l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani affetti da sindrome di Down: Francesca Conti, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi,De Luca e Alfredo ... Il figlio morto a 14 anni e la lunga battaglia legale. La tragedia di ... Rossella Erra, opinionista di 'Ballando con le stelle', a raccontato la sua storia personale su Cusano Italia Tv ...Di Marco Prinicipini Strage di Fidene durante la riunione di condominio: salgono a quattro le vittime. È infatti morta ieri anche Fabiana De Angelis, 50 anni, che da domenica lottava in un letto dell’ ...