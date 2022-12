Biancaneve | trama | cast | trailer e streaming del film su Sky Cinema

(Di domenica 18 dicembre 2022)è ilin onda questa sera, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 21.15 su SkyUno. Si tratta di undel 2012 diretto da Tarsem Singh, con protagonisti Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer e Sean Bean, liberamente ispirato alla fiaba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il Re, rimasto vedovo, si risposa con la Regina Clementianna (definita “la più bella del reame”) per dare alla sua figliauna matrigna, ma quest’ultima, strega esperta di magia nera, lo elimina e ne usurpa il trono. La regina Clementianna tassa il popolo oltre ogni limite, con la scusa di proteggerlo da una spaventosa Bestia che infesta le sue terre: in realtà sperpera le entrate del regno in feste e in stravaganti trattamenti di bellezza. ...

