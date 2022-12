Berezynski al Napoli | tutto fatto Cambia la formula | la Samp prende un impegno per Zanoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) Bartossi trasferisce a, scambio con ladoria a cui andrà il prestito secco di Alessandro. Ieri è arrivata anche la conferma degli agenti di Bereszynski, l’affare èe va solo ufficializzato. Ilrà il terzino destro polacco fino a fine stagione. “Bereszynski e ilè un’operazione praticamente conclusa. Resta solo un dettaglio da chiarire: il trasferimento alladoria die l’dei doriani di far giocare il 22enne terzino azzurro” scrive Il Mattino. Dunque ilha chiesto garanzie per, vuole che il terzino destro giochi con maggiore frequenza, altrimenti non ci sarebbe motivo di lasciarlo ...

Goal Italia

La squadra di Pioli ora é a +1 dall'Inter e a +2 dalMILANO - Domenica 13 febbraio , alle ... sempre per intervento falloso ai danni di Bereszynski 17' intervento falloso diai ...La squadra di Pioli ora é a +1 dall'Inter e a +2 dalMILANO - Domenica 13 febbraio , alle ... sempre per intervento falloso ai danni di Bereszynski 17' intervento falloso diai ... Corriere dello Sport - E' fatta per Bereszynski al Napoli: sarà il primo ... Il Napoli ha preso Bartos Bereszynski, il difensore della Sampdoria si trasferirà in azzurro. Annuncio ufficiale entro una settimana.Il Napoli vuole Bartos Bereszynski, Giuntoli vuole concretizzare il trasferimento durante il calciomercato di gennaio.