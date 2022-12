Ballando con le Stelle 2022 | Milly Carlucci elegge i finalisti e la coppia ripescata | ecco chi sono

(Di domenica 18 dicembre 2022) Acon leci si prepara al finale, anzi alla super finale di sabato 23 dicembre, con un ricco parterre di, di bonus e persino con unafra quelle eliminate nel corso delle scorse nove puntate televisive dello show di Rai Uno. Nel lungo appuntamento andato in onda questa sera 17 dicembre, infatti,ha finalmente potuto annunciare l’elenco delle coppie che si giocheranno la vittoria finale e con quali vantaggi. Infatti, per non delegittimare le quasi quattro ore di trasmissione, alle coppie già con un posto assicurato in finalestati posti due momenti di gara con cui gli è stato permesso di guadagnare dei punti bonus attraverso i piazzamenti in una classifica di merito ...

È il momento della prima finale dile stelle . Oggi venerdì 17 dicembre 2022 per il talent show condotto da Milly Carlucci inizia infatti il momento della verità: nessuna eliminazione, ma un ambito ripescaggio in palio per ...Il pubblico non aspettava altro che vederla esibirsi di nuovo sul palco dile stelle, ma purtroppo non è stato accontentato. Paola Barale, che si è presentata in puntataun look sfavillante ispirato a Madonna dalle influenze anni '70, si è infortunata . ...Il racconto della serata tra tanti ospiti ed esibizioni: nella prima “finalina” dello show di Milly Carlucci torna in gara la giornalista e conduttrice: ...Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono state le coppie che si sono giocate alla fine il posto in ...